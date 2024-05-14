湖南｜高速公路超速10％以下 小型車免罰 03:302024/05/14 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湖南交通新規上路，針對小型汽車行駛高速公路、超速10％以下的，不罰款不記分。超速10％以上未達20％的，適用首違警告。首違警告指的是未造成交通事故，且前半年內沒有交通違法記錄、以往交通違法記錄均已處理的，可以給予警告處罰。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市嚴查違法白牌車 警喊話：心存僥倖重罰上身 獨》新北海山分局6警涉不法 新北檢黑金專組搜索多單位 AI會背叛、欺騙！研究揭「人類滅亡」最慘2下場 #超速 #首違 #違法 #記錄 #警告 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 MiLB》張育成3A再度建功 貢獻本季首支二壘打 11:482024/05/12 體育 外媒打臉菲律賓 陸菲南海運補錄音記錄曝光 13:072024/05/10 兩岸 美股極端牛市快結束？華爾街「鐵嘴」警告：很像1929年慘劇 14:002024/05/09 財經 為了搶道猛拍窗狂罵不雅字眼 英國「路怒症」駕駛吃官司 22:262024/05/07 國際 拜登與尼坦雅胡通話 再警告以色列勿入侵拉法 14:082024/05/07 國際 波音787驚爆偽造測試紀錄 美FAA介入調查 23:122024/05/09 國際 《國際經濟》中共犯台、奪佔台積電？雷蒙多警告：美國經濟毀滅 08:182024/05/09 財經 拒收現金理由五花八門 人行出手：拒收人民幣開罰 10:442024/05/07 兩岸 蘇丹紅進口台商李彥廷遭起訴 200萬元交保 19:012024/05/09 社會 台中警紀連環爆！ 警察局長自請處分、警局懲處14警官、2員警 21:192024/05/13 社會 連江縣府代辦「福馬同城通」卡惹議 陸委會：恐違兩岸條例 19:252024/05/09 兩岸 屏東台24線今年已70起車禍 警持續取締違規護安全 12:212024/05/07 社會 歐商會調查 企業對中投資興趣降至新低 18:372024/05/10 財經 1分鐘讀財經》三大AI巨頭同框台北電腦展 押寶這7檔搶先卡位 08:282024/05/10 財經 NCC「洩漏徐巧芯email」？媒體人砲轟：違反保密義務 18:232024/05/09 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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