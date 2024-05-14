湖南交通新規上路，針對小型汽車行駛高速公路、超速10％以下的，不罰款不記分。超速10％以上未達20％的，適用首違警告。首違警告指的是未造成交通事故，且前半年內沒有交通違法記錄、以往交通違法記錄均已處理的，可以給予警告處罰。