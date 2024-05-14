寧夏｜汽車報廢換新 最高補貼人民幣1萬元 03:302024/05/14 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寧夏公布最新以舊換新方案。凡是報廢國三及以下排放標準燃油乘用車、或2018年4月30日前的新能源車，將給予一次性補貼。其中購買新能源乘用車補貼人民幣（下同）1萬元，購買燃油乘用車補貼7,000元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 河南｜鄭州旅遊獎勵 旅行社最高可獲人民幣6萬元 湖北｜優化經商環境 今年目標降低人民幣千億元 吉林｜2027年報廢汽車回收量 較2023年倍增 #補貼 #寧夏 #報廢 #人民幣 #乘用車 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 河南│報廢汽車回收量 目標兩年增50％ 04:472024/05/07 財經 陸救房市！23城全面取消限購 50城支持住房「以舊換新」 09:372024/05/12 兩岸 數字看中國│今年Q1公共預算收入 達人民幣6.08兆元 04:472024/05/07 財經 陸4月乘用車零售量 年減逾5％ 18:362024/05/10 財經 借力網路直播 中國郵政愛上了「賣菜送菜」 17:282024/05/11 兩岸 深圳新能源車指標申請條件調整 取消社保限制 13:292024/05/11 兩岸 年輕人留不住！陸擬用「AI養老」解決養老產業「青年荒」 11:092024/05/13 兩岸 美元高利率優勢 4月人民幣存款餘額恐連三降 14:212024/05/12 財經 前4個月陸新增人民幣貸款 遜預期 23:522024/05/11 財經 陸電動車太強！外媒示警：歐美老牌面臨挑戰 12:272024/05/07 財經 海南｜首季零關稅航空器原輔料進口 逾2億人民幣 03:362024/05/10 財經 寧夏青銅峽市貨車與小客車相撞 致9死2傷 12:482024/05/09 兩岸 陸24所大學預算邁「百億」 清大近400億人民幣成榜首 10:222024/05/07 兩岸 揭「中國衝擊2.0」元兇 《華爾街日報》：人民幣貶值和通縮 11:042024/05/06 兩岸 汽車安全零件需求增 劍麟4月營收年增30.26％ 17:572024/05/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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