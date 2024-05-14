藝人「阿虎」吳致任上月22日透過社群網路分享即將當爸的喜訊，對於準老婆身份他沒多透露，僅表示女方是圈外人，2人交往約1年就視對方為「對的人」。時報周刊CTWANT在4月底也直擊，阿虎陪女友上婦產科，期間他對另一半相當呵護，到哪幾乎都護著女友，展現暖男的另一面。

4月27日上午11點多，本刊接獲讀者爆料，甫開心宣布女友懷孕消息的阿虎，陪伴女友前往新北市林口區一家婦產科診所，由於當天適逢假日，就診人潮多到滿到門口，小倆口一同在櫃台掛完號等候，或許是還需要等待一些時間，兩人走出門口研究起孕婦健康手冊。

日前剛宣布當爸的阿虎陪女友在婦產科等待產檢。（圖／本刊攝影組）

在打發等候看診的時間，2人先到附近的早餐店用餐，或許是離開騎樓擔心有車，阿虎隨即牽著女友的手過馬路，邊走邊聊，約莫半個小時，填飽肚子的他們散步走回診所，阿虎再度伸手攬著女友的肩膀，女方也回摟阿虎的腰間，顯現好感情。

小倆口拿到孕婦健康手冊後，在門口討論好一陣子。（圖／本刊攝影組）

離開診所，阿虎甜蜜地牽起懷孕的女友的手確保安全。（圖／本刊攝影組）

下午1點25分，2人離開診所，到附近的停車場取車，直奔購物商場。大概是為了購買前預先做好功課，他們的目標相當明確，一下車就直奔嬰兒用品店，看了一下嬰兒推車並詢問店員後，逛了不到半小時，小倆口便驅車返家。

吃飽喝足後，阿虎攬著女友散步回診所，兩人手上都有刺青。（圖／本刊攝影組）

兩人又進入診所準備檢查。（圖／本刊攝影組）

根據本刊記者觀察，阿虎對未來老婆相當貼心，走路時幾乎都會牽著、摟著女方，深怕有個閃失，也顯現2人的好感情。而交往約1年的小倆口，手臂上都有一條紋身，不知是否是情侶刺青。

其實阿虎宣告即將升格人父時，曾透露他與女友是經由朋友介紹，因為女生不太看電視，所以不認識他，雙方一拍即合，交往期間就認定要過一輩子，且有共識懷孕。雖然阿虎女友目前懷孕約4個月，但小倆口不急婚，阿虎說：「先讓小孩平安出世，之後再打算。」

結束產檢後，阿虎搭著女友的肩膀離開診所。（圖／本刊攝影組）

阿虎和女友抵達百貨公司逛起嬰幼品店，並聽店員推薦解說。（圖／本刊攝影組）

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