藝人阿虎4月宣布交往1年的圈外女友懷孕3個月，小倆口有共識不辦婚禮，孩子平安出生才是當務之急。即將升格準爸爸的阿虎也打趣喊話寶寶，表示自己得兼差賺奶粉錢，但很慶幸寶寶健康，看著寶寶一天天長大，讓他非常期待孩子出生，阿虎更開放網友幫嬰兒取名，看得出初為人父的喜悅。

近來綜藝圈喜事不斷，不只阿虎即將邁入人生下一階段，2021年和女友元元求婚成功的YouTuber蕭志瑋（八弟），也透露老婆懷孕5個月，兒子預產期在8月28日，雖然距離兒子出生還有一段時間，但已取好兒子的小名叫做「蕭星星」。他更透露老婆想自然產，所以他聽從瑜珈老師建議，每天幫老婆按摩私處放鬆，寵妻行徑令旁人也誇讚。

八弟（左起）、吳姍儒、KID都傳出好孕。（圖／翻攝自IG）

吳姍儒Sandy在2年前與交往5年的王先生結婚，去年3月迎來兒子小初一，上月她無預警在社群網站分享懷二胎的好消息，並公開二寶是女兒，Sandy也喊話懷胎5個月的寶寶，「我們一直在慢慢為妳預備，按著過去這段日子的學習去推敲，努力嘗試預備給予妳一個最溫柔可愛的家。」她說雖然可預期會打亂一些規劃，但仍滿心期盼，「會有多麼忙亂或繽紛都沒關係，我們是真的竭誠歡迎妳來到我們的世界喔！」

同樣升格二寶爸的林柏昇（KID），4月中曾透露二胎和兒子木木一樣是試管嬰兒，月初他則在IG上揭曉寶寶的性別，直呼有「好」事發生，「我有女鵝了我有女鵝了～好開心好嗨心～」更搞笑說要放生兒子，他也分享女兒小名叫「朵朵」，因為老婆名字有「芸」字，母女倆合起來就是「芸朵」。

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