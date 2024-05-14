「國民姐夫」具俊曄5月4日在台北市華山Legacy舉辦個人專場DJ SHOW，丈母娘徐媽媽進場支持，小姨子徐熙娣（小S）也帶著許雅鈞及女兒Elly、Lily前來捧場，熱鬧非凡。結束演出後，有媒體披露具俊曄與徐熙媛（大S）會合慶功，但事實上時報周刊CTWANT直擊他沒並與徐家人同聚，反而是與友人轉往咖啡廳，不過或許是急著想回家見老婆，具俊曄待不到一小時就離開，在12點前趕回台北市信義區住處，彷彿男版灰姑娘。

5月4日深夜10點45分，結束演出的具俊曄在不少粉絲的簇擁下離開，他沿路滿足大家拍照和簽名的要求，就算有人伸手觸碰，他也始終保持笑容。最後具俊曄坐上一輛黑色廂型車，離去前，他特地探出車窗和粉絲道別，相當親和。

離去前具俊曄與粉絲一一合影，相當親切。（圖／本刊攝影組）

上車前，具俊曄還探頭和粉絲道別。（圖／本刊攝影組）

約10分鐘後，車子停在大安區一家咖啡店前，具俊曄和疑似女助理、工作夥伴及友人一同進入咖啡店，連他在內大約只有5人，既不見大S相伴，也不像慶功宴，就只是一般的聊天聚會。11點41分，具俊曄待了不到一個小時，便又搭著廂型車離去，於58分抵達大S位於信義區的豪宅，提著一個行李袋下車，返回與大S的愛巢。

具俊曄搭車前往咖啡廳。（圖／本刊攝影組）

比起慶功，具俊曄當晚的參加的更像是與朋友的一般聚會。（圖／本刊攝影組）

回顧具俊曄當晚的演出，一連放了超過50首歌曲，除了歐美日韓曲目，還包括茄子蛋的〈愛情你比我想的閣較偉大〉、潘瑋柏的〈不得不愛〉，他更直接放閃，播起大S演出的《流星花園》主題曲〈流星雨〉要大家一起唱，並且拿著麥克風高喊「我愛杉菜」，當眾向老婆告白。而大S雖未到場，但送上以韓文寫著「준준사랑해（俊俊我愛你）」的花籃挺尪。

具俊曄待不到一個小時就又搭車離開。（圖／本刊攝影組）

人來瘋的小S，嗨到衝上台熱舞，隨著音樂扭腰擺臀，看到一旁辣妹也想共舞，立刻把對方推走，不讓人搶風頭。小S大吼「我愛我的姐夫DJ KOO」，還問大家是不是也很愛她，一度想跳下舞台，小S警告觀眾：「我跳下去了你們要接住我喔，如果我腦震盪你們就完蛋了。」一連有趣的互動將現場氣氛炒熱至最高點。

彷彿男版灰姑娘，具俊曄在午夜12點前便返回愛巢。（圖／本刊攝影組）

事後具俊曄分享與大S穿情侶裝的照片，但並非是演出當晚拍攝。（圖／翻攝自具俊曄IG）

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