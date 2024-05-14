品嚐美食本是人生樂事，但若飲食不當，可是會傷害胃部、危害健康，胸腔暨重症醫師黃軒在臉書粉專分享包括吃太鹹、喝咖啡、不吃早餐等會傷胃的10大NG行為，提醒民眾快戒掉，以免長期消化不良。

黃軒整理的傷胃的10大NG行為如下。

■吃太鹹：太多鹽分會讓胃壁受不了，胃黏膜會反覆充血、水腫到糜爛、甚至至潰瘍。

■吃太多醃烤：醃製煙燻食品中的硝酸鹽，在胃裡會變身成亞硝酸鹽，再與食物中的胺結合，形成了具有致癌性的亞硝酸胺。

■飲食不規律：不規律飲食、不吃早餐，或者今天餓著，明天又吃到撐，這樣的飲食節奏，都會傷害胃黏膜。

■吃太燙／太冷：太熱或太冷的美食，雖然很誘人，但也可能會讓胃黏膜受傷。

■吃太辣：辣椒、咖哩、胡椒等食物，會讓胃黏膜超級有壓力，甚至受傷。

■吃太酸：長期吃檸檬、橙子等酸甜水果，它們的酸性，可能會讓胃感到刺激，破壞了胃黏膜。

■吃太多油炸：油脂含量高的炸雞、薯條，吃多了不僅讓胃酸忙到不可開交，還可能對胃黏膜造成傷害。

■喝太多咖啡因：咖啡與濃茶等含咖啡因的飲品，可能會刺激胃酸分泌過多，對胃黏膜不好。

■菸酒不離手：菸酒都可能刺激胃酸分泌，對胃黏膜造成傷害。

黃軒指，黃軒表示「10個人生病前，9個胃都有毛病」，民眾應戒掉上述傷胃的NG行為，而長期出現消化不良、腹部腫脹、噁心嘔吐、腹瀉便秘、食物不佳、虛弱無力、胸口灼熱、胃出血等8個情況，建議就醫檢查，早期發現和治療對於提高治癒率很重要。

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