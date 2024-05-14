位在北市松山區的「秦小姐豆漿店」不但是打卡名店，也是外國觀光客指名的愛店，為的就是品嘗店內的招牌紅燒獅子頭。該店原本是藝人秦菲菲於創始福德店後所開設，生意好到一度超越創始店，之後卻疑似因投資者經營理念不同，儘管延吉店的店名沒變，負責人卻已更換，而秦菲菲的創始店則改名為「秦小姐早餐店」，兩方店名相似度極高，此次秦小姐延吉店爆出勞資糾紛，讓不少民眾難以分辨。

現年70多歲的資深藝人秦菲菲，為台灣第一代女諧星，以能歌能舞又詼諧逗趣的性格在演藝圈闖盪，圈粉無數，不過她卻選擇退出演藝圈，改經營起早餐店，更靠著燒得一手好吃的紅燒獅子頭，意外在早餐店中殺出一條血路，進而買房置產，成功晉升「東區億萬富婆」。

後續秦菲菲也以創始店為基礎，於松山延吉街上展店，由於其位於中崙市場的後方，加上鄰近小巨蛋，除吸引不少饕客前來外，更吸引不少觀光客前來，生意一度比創始店還要好，平均一天至少接單700單，店內靠約8個店員撐起運作，聲量更超越創始店，不少美食部落客前往品嘗時也均以延吉店為主。

此次爆發勞資糾紛的「秦小姐豆漿店」延吉店，被控對員工任意資遣，還對員工苛扣薪水。（圖／當事人提供）

此次延吉店爆出勞資爭議，延吉店被控苛扣員工薪水，從未保過勞健保，明明應徵的是正職，卻被以工讀生的時薪制來計算薪資，平均每小時薪資更僅有約140元，氣得員工親友出面討公道。秦菲菲的家人也緊急出面澄清，強調秦菲菲目前僅與創始福德店有關係，延吉店已交由他人經營，秦菲菲與之並無關係，因此意外爆出秦小姐早餐店早已分家的消息。

而將秦小姐早餐店等名稱放上公司行號查詢，此次爆出爭議的為「秦小姐豆漿店」，其位在北市松山區延吉街上，負責人為劉姓負責人，資本額6萬；而秦菲菲所屬的創始店福德店，其店名則為「秦小姐早餐店」，名稱相似度極高，不過雙方皆稱「僅此一家，絕無分店」，讓一般民眾根本分不清楚。

初步了解，以「秦小姐」為名的早餐店目前有3家店，分別為延吉、福德與吳興店，不過3家均為不同負責人，福德與吳興店負責人在第一時間跳出強調，店內並無發生相關勞資糾紛，此次事件為延吉店所發生，希望網友們能高抬貴手，不要誤傷無辜。

針對相關指控，本刊向劉姓負責人查證，但他卻回說「不方便回應」，隨即掛上電話。

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