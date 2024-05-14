人工智慧競賽升溫！OpenAI台灣時間今天凌晨舉辦全新產品發布會，展示鞏固旗下ChatGPT地位的秘密武器「GPT-4o」。更高性能、更高效AI技術模式「GPT-4o」，除可進行逼真的語音對話、擬人講「床邊故事」外，還能評估使用者情緒、解數學方程式，將開放所有人免費使用。

Introducing GPT-4o

Introducing GPT-4o

新發布的「GPT-4o」速度比「GPT-4 Turbo」快一倍，成本卻只有後者的一半，同時「GPT-4o」更強化語音相關功能，將讓使用者可以像是個人助理一樣，即時的與ChatGPT 互動。新模型在文本、影片和聲音方面的能力都有所提升，能透過分析使用者臉部表情，評估當下情緒反應。「GPT-4o」不只能透過播放音樂舒緩情緒，還可要求改變語調，擬人講睡前床邊故事。

根據《路透社》報導，研究人員直播展示使用者可以在對新模型講話時，沒有延遲地取得即時回覆，還示範當提出問題時，可以「打斷」它的回答，同時將會有更多「情緒化」的回覆，甚至可以透過辨識使用者的語調，來產生不同的聲音，這些逼真對話的特點在聊天機器人上前所未見。

OpenAI 執行長Sam Altman發文寫道：對我來說，與電腦交談從來沒有真正自然過，現在卻可以了。

「GPT-4o」也提升了ChatGPT的視覺上能力，例如簡單的原始碼錯誤、簡單的數學問題等等，都可以直接進行辨識。直播中，OpenAI 研究人員展示ChatGPT的新語音助理功能，利用其視覺和語音功能與研究人員對話，解決紙上的數學方程式。

「GPT-4o」翻譯功能更進一步延伸至聽譯。直播中兩名操作人員分別講義大利文和英文，「GPT-4o」則把雙方交談的內容翻譯成各自的語言。

OpenAI宣佈「GPT-4o」將開放所有人免費使用，但付費用戶將有5倍的容量上限，同時也宣布將推出桌機版。