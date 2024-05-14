今天東北季風影響，各地早晚偏冷，清晨最低溫在基隆15.3度，白天氣溫回升比昨天明顯，北部高溫約24至27度，其他地區28至31度；東半部及中南部山區有局部短暫陣雨或雷雨。明天（15日）起鋒面南移，大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，明天至周五（17日）清晨輻射冷卻加成，北部低溫將降至15度或更低。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今白天各地雲量仍多，北部及部分山區偶有局部短暫雨；各地清晨偏冷，最低溫在基隆15.3度，新北也只有15.8度，中部17.5度，南部19.7度；白天北部高溫約24度，中南部30度左右。

最新模式模擬顯示，明天至下周一鋒面南移，在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨；白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大，明天至周五清晨輻射冷卻加成，北部平地低溫將降至15度、甚至更低。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，但發展緩慢，並無侵台機率；其他各國模式也有類似的模擬，應持續觀察。