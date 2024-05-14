男子阿國被女兒小萱（均化名）指控，父親在她還未成年時，某日下午2時許闖入她的房間，不顧她言語拒絕及肢體推拒、掙扎，竟緊抱她還用身體壓制，強吻嘴巴、肩頸，還摸胸及觸碰陰唇，最後指侵及強制性交得逞。

法院審理，小萱難過地表示，當下有一瞬間想到，如果發生性行為，她就不用再待在這個家，這也是她不抵抗的原因，所以沒有很明顯的反抗行為，當時是礙於阿國是父親的親身分，只能委屈與他發生性交。

小萱控訴，這不是合意性交，是父親是對她強制性交。一半事實是她也沒有辦法掙脫，另一半則是當時認為如果被性侵，父親就會被抓去關，就不用跟他見到面了。

阿國雖然坦承有發生性行為，但他辯稱，與小萱平時就有一些親密動作，案發當時就只是順其自然發生，並沒有對小萱強制性交，雙方是合意發生性交。

法官審酌，阿國身為親生父親，未善盡妥善照顧之責，卻逾越人倫分際，為了一己之私慾，竟對小萱做出強制性交犯行，讓她留下難以磨滅之陰影。日前依法宣判，阿國依犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。

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