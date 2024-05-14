郭婞淳在杭州亞運獲得銅牌。（資料照，毛琬婷攝）

台灣舉重女神郭婞淳在巴黎奧運的衛冕之路增添強敵，中國大陸派出23歲女將羅詩芳，她是去年世錦賽59公斤級金牌與亞錦賽金牌。2022年杭州亞運，因為北韓有參賽，羅詩芳屈居銀牌，郭婞淳當時有傷在身只保住銅牌。由於北韓舉重隊不會參加巴黎奧運（受奧會懲罰），羅詩芳被看好奪得金牌。

羅詩芳在世錦賽抓舉107公斤、挺舉136公斤、總和243公斤摘下世界冠軍，這個成績在東京奧運甚至可以跨量級獲得64公斤級金牌。東京奧運因為中國大陸沒有在女子59公斤級派出選手，加上北韓代表團退賽，郭婞淳以大差距摘得金牌（總和236公斤）。大陸女將侯志慧是東奧49公斤級衛冕者，此次也會出征巴黎奧運。

中華隊有滿額3位女將參加巴黎奧運：方莞靈（49公斤級）、郭婞淳（59公斤級）、陳玟卉（71公斤級）。前兩個量級與大陸女將重疊，爭金難度極高，中華隊教練林敬能對《中央社》說，他們已有心理準備，仍舊會「做好自己的訓練，盡人事聽天命。」

「世界最強壯女人」李雯雯將會代表大陸參加81公斤以上級（女子無限量級），她在東京奧運舉出總和320公斤，比銀牌女將高出32公斤。她是女子舉重3項世界紀錄保持人（抓舉148公斤、挺舉187公斤、總和335公斤），巴黎金牌已是囊中物。