【全程字幕】雙北、台中520就職典禮不同調 賴士葆曝黨內「這規定」

準總統賴清德就職典禮將於下周一（20日）登場，新北市長侯友宜目前傾向不出席，台北市長蔣萬安鬆口說，已在協調可否調整行程出席典禮，台中市長盧秀燕則表態出席。對此，立委賴士葆昨（14日）透露，並沒有說國民黨要團進團出，每一個縣市首長還有立委們有自己行程。

賴士葆認為，要不要參加520就職大典，並沒有說國民黨要團進團出，每一個縣市首長還有立委們有自己行程，像當天立法院也要開會，會都不開跑去參加？我們的職責就是開會，至於六都首長跟其他縣市長行程安排，他都尊重每一位先進們，包括主席朱立倫要不要參加。

針對侯友宜等人不克參加賴清德就職典禮，行政院長陳建仁則是表示，全世界各國家元首就職時，都是該國自由、民主象徵的表現，呼籲朝野各黨團和各縣市首長都能參加。

以下為直轄市長是否520就職典禮之態度（截至14日上午7時30分止）：

◆台北市長蔣萬安：原以已安排市政行程婉拒，但已鬆口將調整行程，若可就出席

◆新北市長侯友宜：傾向不出席

◆桃園市長張善政：正與議員溝通能否錯開總質詢，以便出席

◆台中市長盧秀燕：出席

◆高雄市長陳其邁：出席

◆台南市長黃偉哲：出席