運動有益身心健康。泌尿科醫師表示，有研究顯示，每周進行4次有氧運動，9周後性生活頻率可增加30%，性高潮增加了26%，而在跑步機上每多堅持1分鐘，性活動持續時間可增加2~3分鐘。

北醫附設醫院泌尿科主治醫師陳偉傑醫師與羅詩修在臉書泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師PO文指出，研究顯示，跑步有助於提高睾固酮水平，而睪固酮由睾丸、卵巢或腎上腺分泌，不論男女都有助肌肉強度、體力及提升性慾和性能力；此外，跑步等有氧運動有助於緩解生活壓力，能改善焦慮或抑鬱等心理因素導致的性欲降低。

陳偉傑與羅詩修指，美國加利福尼亞大學研究也發現，每周進行4次有氧運動連續9周後，男性受試者性生活頻率增加了30%，性高潮增加了26%；另有研究提到睪固酮會在運動後20分鐘上升，導致受試者產生「準備好從事性行為」的心理與狀態；《American Journal of Cardiology》研究，在跑步機上每多堅持1分鐘，性活動持續時間可增加2-3分鐘。

陳偉傑與羅詩修指，其他還有研究發現，常久坐不動的男性患有勃起功能障礙者為有固定活動者的3倍，部分心血管藥物，如特別是利尿劑和β受體阻斷劑，或是身心科藥物，也常會導致勃起功能障礙，但是只要適度運動，就可以降低66%，高度運動可以降低80%以上。