律師鄭鴻威涉嫌組「律師團」洩漏偵查祕密給詐團案，台北地檢署查出，鄭擔任詐團「軍師」分派101件車手案給15名律師辯護，接受詐團虛擬貨幣報酬洗錢，4個月獲利1200萬元，檢察官昨(13日)依洩密、組織犯罪、洗錢等罪起訴鄭男等16名律師及助理林佳毅、會計師李昊承共18人，但在移審庭中，檢察官當庭爆料鄭將部分贓款藏在橋頭地院石姓法官辦公室，石姓法官獲悉後，立即將兩人對話上交橋院自清，橋院已進行內部調查。

鄭鴻威只承認犯洩密罪，也承認有把錢交給石法官，因和石是熟識朋友，石在任公務員前曾在建設公司上班，去年他因為想買房，請石幫忙找代銷商或建商，所以先拿一筆錢給石，若有不錯機會，可先支付預售工程款，與詐騙、洩密無關。

橋頭地院表示，石姓法官未曾被檢方列為關係人偵訊，也未曾審理鄭鴻威擔任辯護人的案件，本著勿枉勿縱的精神，已著手內部調查。