大陸男星李亞鵬2013年和天后王菲離婚後，與小19歲的海哈金喜再婚；不過他淡出演藝圈轉型從商後，卻因和投資公司發生糾紛，欠下巨債，被法院強制執行4000萬人民幣（約台幣1.8億元）。然而一波未平一波又起，如今又有人發文控訴李亞鵬拖欠員工10個月的薪水，連員工社會保險都沒繳，只要一講到錢，李亞鵬就會「選擇性失明」。

這名網友在微博上發文表示，自己2000年擔任雜誌主編時，認識了因演出《笑傲江湖》走紅的李亞鵬，兩人就此成為了朋友。2018年李亞鵬邀請他加入網路公司，協助規劃抖音直播，於是他便開始幫李亞鵬找朋友免費拍攝、剪片。怎料當直播帶貨開始賺錢後，李亞鵬竟把朋友的團隊換掉，甚至開始積欠薪水，連員工社會保險都沒繳。

網友曬對話紀錄指控李亞鵬積欠員工薪水。（圖／翻攝自微博 ）

網友曬出對話紀錄，強調自己不僅幫忙墊錢，還替李亞鵬借錢「幾百萬的那種」。接著更指控李亞鵬只要提到錢就「選擇性失明」不回應，而當網友想替員工討回薪水，李亞鵬就此神隱，再也沒有回覆過他任何訊息及電話，自己生計陷入困境，才決定將事情公開。

李亞鵬不僅欠薪，還要該網友幫他借錢。（圖／翻攝自微博 ）

事實上，李亞鵬曾強調「欠債還錢，為自己的錯誤買單，天經地義，無需多言」，因此和現任妻子海哈金喜也努力直播賺錢。上個月海哈金喜在小紅書上分享影片，有人問到「鵬哥債還完了嗎？」她大方回答「還沒呢！」，並說「鵬哥這不直播掙錢還債呢」。