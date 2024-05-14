立法院昨（13）日就邀請下屆總統賴清德進行國情報告一事進行黨團協商，民進黨團希望能讓曾任國大代表的立委鍾佳濱說明當初當初國民大會的國情報告，遭立法院長韓國瑜要求離席，並提及當過國大代表的還有楊瓊瓔跟賴士葆，強調列席要三個黨團都同意。對此，資深媒體人黃揚明表示，「韓國瑜院長舉的例子錯了」。

昨在協商前，鍾佳濱想分享之前做過國大代表的經驗，韓國瑜詢問藍白黨團的意見後，請鍾佳濱先離席，未料柯建銘竟對韓國瑜說「你要小心點」，並直言「要把一個委員從議場趕出去是何等大事」，韓國瑜則回應「鍾委員請坐」。韓國瑜隨後也表示，立院當過國大代表的還有楊瓊瓔跟賴士葆，但國民黨團並沒有請他們過來，強調對鍾佳濱沒有惡意。韓國瑜說如果有必要，只要三個黨團都同意，一定可以請委員來這裡列席。

對此，黃揚明昨在臉書直言「，韓國瑜院長舉的例子錯了」，並表示楊瓊瓔當選過台灣省議員，但從未當選過國大代表，因此她並沒聽取過總統國情報告。

黃揚明也列出第11屆立委曾經擔任過第2、3屆國代，聽取過前總統李登輝國情報告的名單，包括國民黨的羅明才、陳雪生、賴士葆，其中賴士葆擔任國大代表時是新黨籍；民進黨的則有鍾佳濱、李昆澤、邱議瑩。

該文引來網友議論，並認為「協商只有黨團三長可以參加也是民進黨要求的」、「我覺得重點不在於有沒有擔任國代，比喻的方式只是提出範例而已，有沒有擔任國代不是重點」、「整場過程幾乎都柯這個人自以為是的發言，想怎樣就怎樣」、「對於柯建銘來說，議事規則是拿來打國民黨、民眾黨，不是來節制他的」。