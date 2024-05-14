印度孟買市13日有一塊巨大廣告牌在突如其來的沙塵暴中倒塌，目前造成 12人死亡、約 60 人受傷。據警方稱，這塊廣告牌尺寸為 70m x 50m，倒塌後壓垮該市金融區的房屋、加油站。當局稱，救援行動正在進行中，預計仍有約 20 至 30 人受困。

綜合印度當地媒體報導，一場雨和沙塵暴襲擊孟買市後，廣告看板倒塌，樹木被摧毀，造成交通混亂和停電。從社群媒體上流傳的影片與照片中可見，巨大的廣告看板在風中猛晃後，轟然倒下，壓倒旁邊的建築物、車輛和樹木等。目前當地媒體透露，12人死亡、約 60 人受傷。

One thing I have realised the value of Human Life in Mumbai for every one sitting in power is Zero.

In the hoarding fall in Ghatkopar area, over 100 were trapped of which 69 were injured and taken to hospital.

Several deaths have been reported.

pic.twitter.com/OHfZQxdVhb — Singh Varun (@singhvarun) May 13, 2024

管理孟買的市政機構布里漢孟買市政公司 （Brihanmumbai Municipal Corporation）在社群平台 X上發布的聲明中表示，是「風暴」導致了倒塌，包括警察、消防和國家救災小組在內的多個機構都參與了救援行動。

Hindistan'ın Mumbai kentinde dev reklam panosu fırtınada yıkıldı: En az 8 ölü, 60'tan fazla yaralı https://t.co/enJd8ZOpXB — BBC News Türkçe (@bbcturkce) May 13, 2024

哈拉什特拉省副省長法德納威斯（Devendra Fadnavis）說，「已下令對此事件進行高層調查」，她補充說，政府將向事件中死傷者的家屬提供 50 萬盧比（約台幣19萬）的財政援助。

A massive billboard crashed on a petrol station amid a dust storm in Mumbai’s Ghatkopar today. Seven people were injured.



🔗 https://t.co/L0p5t5wMRC pic.twitter.com/UrhnRnUX4S — NDTV (@ndtv) May 13, 2024

據當地媒體報道，風暴期間該市國際機場的航班暫時停飛，至少 15 架飛機改道。孟買是印度在季風季節（通常是六月至九月）容易發生洪患和降雨相關事件的城市之一。