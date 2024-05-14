印度孟買市13日有一塊巨大廣告牌在突如其來的沙塵暴中倒塌，目前造成 12人死亡、約 60 人受傷。據警方稱，這塊廣告牌尺寸為 70m x 50m，倒塌後壓垮該市金融區的房屋、加油站。當局稱，救援行動正在進行中，預計仍有約 20 至 30 人受困。
綜合印度當地媒體報導，一場雨和沙塵暴襲擊孟買市後，廣告看板倒塌，樹木被摧毀，造成交通混亂和停電。從社群媒體上流傳的影片與照片中可見，巨大的廣告看板在風中猛晃後，轟然倒下，壓倒旁邊的建築物、車輛和樹木等。目前當地媒體透露，12人死亡、約 60 人受傷。
管理孟買的市政機構布里漢孟買市政公司 （Brihanmumbai Municipal Corporation）在社群平台 X上發布的聲明中表示，是「風暴」導致了倒塌，包括警察、消防和國家救災小組在內的多個機構都參與了救援行動。
哈拉什特拉省副省長法德納威斯（Devendra Fadnavis）說，「已下令對此事件進行高層調查」，她補充說，政府將向事件中死傷者的家屬提供 50 萬盧比（約台幣19萬）的財政援助。
據當地媒體報道，風暴期間該市國際機場的航班暫時停飛，至少 15 架飛機改道。孟買是印度在季風季節（通常是六月至九月）容易發生洪患和降雨相關事件的城市之一。
文章來源：Mumbai Weather Live Updates: Death toll rises to 12; Police registered case against accused Bhavesh Bhide
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