準總統賴清德將於20日上任，在野黨是否出席總統就職典禮，引發外界討論，新北市長、國民黨總統落選人侯友宜不出席，黨主席朱立倫未表態，民眾黨主席柯文哲則確定出席。而前中廣董事長、副總統落選人趙少康表示，自己作為副總統競選人，卻沒有收到就職典禮的邀請函，賴清德應該要展現風度，邀請競爭對手才對，不去不代表杯葛，願意出席也很好，但更重要的是賴清德未來要怎麼跟在野黨相處。

賴清德520總統就職大典，國民黨立院黨團擬缺席，而立法院副院長江啟臣將出席；藍營六都市長中，台中市長盧秀燕出席，台北市長蔣萬安則表態調整行程若可以就參加，而總統落選人、新北市長侯友宜不出席。

前中廣董事長、國民黨副總統落選人趙少康昨（13日）出席戰鬥藍活動時表示，自己是落選的副總統競選人，到現在沒有接到邀請函，這不是很奇怪嗎？禮貌上應該要邀請，正副總統一共才6個人競選而已，當選時侯友宜還打電話給賴清德說恭喜，應該要寄給競爭對手邀請函才對。

趙少康透露，2016年蔡英文準備上任時，他有收到就職典禮的邀請函，來問他是否會參加，當時他也去了，但這次卻甚麼都沒有收到，真的很奇怪，雖然自己要出國，接到邀請也不會去，但賴至少要表現一下風度，邀請競爭對手出席才對，真的很奇怪。

趙少康認為，不去不代表杯葛，願意出席、共襄盛舉也很好，但更重要的是賴清德未來要怎麼跟在野黨相處，像是這次NCC新任委員提名，明明知道需要立法院同意，但卻不願意事先溝通，完全搞不懂，是一開始就要大幹一場、要對立嗎？溝通不見得會同意，但至少是一種禮貌。