女星何妤玟2020年宣布和化工小開邵天成離婚，8年婚姻劃下句點。不過恢復單身的她，反而桃花不斷。先是跟嘻哈樂團前「麻吉」成員洪健鈞（大隸）短暫交往，接著被直擊和三洋維士比集團少東葉豐榮約會，不過她解釋兩人只是認識10年的朋友。結果相隔一個月，又被目擊和長相斯文的「眼鏡男」共進晚餐。

根據《鏡週刊》報導，何妤玟日前現身天母某餐廳，與一名長相斯文的「眼鏡男」共進晚餐。過程中兩人有說有笑，氣氛頗為融洽，不過大多是何妤玟在講話，男方只是靜靜聆聽。兩人約莫用餐半小時後就離開，接著走到餐廳外座位區聊天，何妤玟話匣子一開就關不起來，全程講個不停。最後結束約會後，何妤玟便獨自返家，眼鏡男則到停車場取車後離去。

今年4月何妤玟被直擊和三洋維士比少東葉豐榮吃飯，不過她解釋兩人只是認識10年的朋友。（圖／周刊王）

何妤玟被直擊和三洋維士比集團少東葉豐榮約會。（圖／周刊王）

何妤玟離婚後，曾坦言自己身邊「有不少追求者。」如今又接連被直擊與異性約會，讓外界好奇感情是否有下文？對此，何妤玟低調表示，不論是眼鏡男，或者是先前被拍到的賓利男，都只是朋友而非交往對象，未來除非以結婚為目標，才有可能談戀愛。至於經紀人則透露何妤玟離婚後，對於戀情就抱持著「可遇不可求」的態度，一切隨緣就好。