一名51歲的周姓男子，12日晚間持球棒闖入屏東內埔一家銀樓，猛毆老闆夫婦行搶，遭到剛好路過的內埔分局楊姓偵查佐，雙方發生扭打後遭到壓制。事後警方查出，周嫌的父親，竟然是發生在3月高雄仁武遊覽車遭「涵洞削頭」事故中周姓死者的兒子，讓員警大感意外。

3月20日晚間8點多，一輛遊覽車撞上高雄仁武區一處涵洞，整個車頭猶如被硬撬開，車頂完全被削掉，坐在前方80歲的周姓老翁也因此當場喪命，另14人分別為輕重傷。

一輛遊覽車在3月20日晚間撞上涵洞限高，造成1人當場死亡未送醫、14人分別為輕重傷。（中時資料庫）

在調查中時，周男突然向警方表示，因為3月父親因遊覽車事故喪命，因喪父之痛加上經商失敗，遭到高利貸業者逼債，才不得已犯下強盜案。

這起搶案發生在12日晚間，周男從高雄市搭計程車到達內埔地區後，再隨機竊取1輛自行車，晚間7時許選定廣濟路一間銀樓為作案目標，並多次進入該銀樓探詢，隨後突然 徒持球棒攻擊店家，企圖搶走金項鍊。

剛好內埔警分局楊姓偵查佐在上班途中，聽到有人高喊救命，立即衝進店內查看，發現歹徒正拿著球棒行凶，楊員奮不顧身衝上去壓制歹徒，分局線上警力隨後也趕到現場共同逮捕周嫌。