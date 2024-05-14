執政8年的總統蔡英文卸任在即，紀錄片「變局下的台灣Taiwan in Transition」揭開她執政8年決策內幕，她也親自透露與台積電創辦人張忠謀亦師亦友的深厚交情，更在訪談中尊張為「精神導師」。

《鏡週刊》14日報導指出，蔡英文於年初接受紀錄片團隊專訪時，特別提及與大她25歲的台積電創辦人張忠謀的關係，憶起2人初次見面，她說，其實「張看起來不是特別高興。事實上，心裡有些不高興」，因當時社會正因台灣晶圓廠西進中國一事，政府和企業都承受巨大壓力，身為陸委會主委的她因此和對方見面。

最終政府制定了一個公眾能接受的方案，原本反對台積電西進的人還反過來讚張忠謀，蔡英文說，當時共同為產業和政府建立了平衡公共和私人利益的良好模式。她並提及，「和張忠謀認識20年來，已經成為了朋友，也建立了彼此的信任。」

其實在蔡英文執政8年內，張忠謀更是連續6年代表她擔任亞太經濟合作（APEC）領袖會議的我國代表，對此，蔡表達非常感謝，也透露張總是願意為年輕一代提供建議，「我把他視為精神導師（mentor）」。

另外，蔡英文昨（13日）到嘉義縣參訪時也強調，現在的台灣已經是世界的台灣，不管在產業科技、區域安全、世界和平及民主發展，都扮演關鍵角色。她期盼，未來政府與民間一起繼續打拚，讓台灣越來越好。