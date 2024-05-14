一名台大畢業的新鮮人抱怨，剛退伍後進入半導體業工作，想起服役時被一群低薪志願役差遣，完全是耽誤就業，現在他的薪水是志願役的4到5倍，還要花納稅錢養他們就覺得不爽。但貼文PO出後，馬上有國軍弟兄貼出年收逾200萬的報稅單打臉他，徹底讓這酸民閉嘴。

原PO在Dcard發文，年初退伍後目前在半導體業工作，一想到在軍中被一群高中畢業的志願役差使，覺得根本是虎落平陽被犬欺，現在他的薪水是這群軍人的4到5倍，批評「想到這群水蛭薪水低到不用繳稅，還要靠知識分子納稅養他們，就覺得很不爽」，祝有能力的學弟們當兵順利，趕快出來賺大錢。

然而貼文PO上網後，馬上引來許多網友批評，「只能說你是井底之蛙限制你的眼界罷了，軍隊裡比你厲害的人其實很多」、「軍人不用繳稅，不知道這錯誤資訊是從哪裡接收到的，軍人現在都要繳稅」，也有人反駁「別笑死人了，軍人素質怎樣還不清楚？當兵當到有優越感真的笑死」。

其中一名學歷是瑞士蘇黎世大學的退役弟兄表示，「服兵役前就拿到國外博士班資格，合約簽今年，實驗室老闆也願意等我當完兵，國家義務就是要服從，不要因為自己找工作不順利就怪東怪西，扯什麼兵役、底層，這種行為很可悲。」

有志願役軍人貼出年收200萬的報稅單，打臉酸民。（翻攝自Dcard）

還有一名現役國軍貼出報稅單，指國軍的工作不能說有優越感，但不會變成拿工作嘲笑其他行業的人，像他當兵不兼差，靠股息分紅，這3年的年收超過200萬，打臉原PO「如果你賺比我高，說我無腦我服，如果你稅繳比我少、賺也比我少，我看你還是閉嘴好了。」還有人提醒原PO，有本事就簽下去，如果沒有他們，說不定就要當2、3年兵，回到跟從前一樣，到時候又要抱怨。