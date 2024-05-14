小編今天（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。4月定期定額ETF投資戶數排名出現洗牌，由006208富邦台50激增12,291戶奪冠，其次為4月1日掛牌上市的00940元大台灣價值高息，以11,872戶一口氣直接躋身第13名；個股投資冠軍常勝軍、護國神山台積電（2330）4月暴增至75,129戶新高，月增5,264戶。

【1】006208成ETF定存族新歡

臺灣證券交易所上周公布4月證券商承作定期定額衝高至124.57億元，再寫下歷史新高，13日進一步公布定期定額投資個股及ETF前20名名單，從最新公布結果來看，台股高息ETF及代表台股前50大權值股的相關ETF，依然是定存族的最愛，投資戶數續攀峰。

【2】三大題材 8檔金融股逆勢漲

台積電、航運股13日撐起台股行情，金融股則因漲多，加上資金轉往其他族群，小跌0.48％。但仍有八檔金融股逆勢上漲，包括王道銀、群益期、三商壽、台產、第一保、永豐金、遠東銀、兆豐金，投資人仍是買單三大題材，即高股息殖利率、併購題材及獲利優於預期。

【3】公股銀：日圓匯率偏低 可分批買

日圓匯率持續偏低，許多民眾急著囤低價日圓以供日後赴日旅遊使用，公股銀主管指出，短期日圓匯率仍將偏低，可採取分批買進策略，不用急著一次大買日圓，且除日圓現鈔夯，今年以來日本旅遊仍火熱，也讓國外消費高回饋相關信用卡申辦更踴躍。

【4】海運景氣Q2會賺 Q3變數多

貨櫃海運業首季財報令市場驚豔，帶動法人圈一波獲利上修潮。業內投資大戶台驊控股13日表示，目前看第二季價量齊揚，估長榮、陽明獲利優於首季，第三季進入旺季但充滿變數，還要再觀察。目前地緣政治影響最大，以哈戰爭何時能解、蘇伊士運河何時復航，牽動運價走勢的敏感神經。

【5】壽險前四月新契約保費 賣破2,400億

壽險搶現金，4月利變壽險及分紅保單大賣，與投資型保單幾乎「三分天下」，4月新契約保費逾600億元，合計前四月壽險新契約保費應已突破2,400億元，比去年同期增加逾13％，重回雙位數成長軌道。