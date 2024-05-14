南投縣中寮鄉1處露營區的業者謝姓男子，疑似不滿張姓員工的工作態度，11日深夜在露營區動私刑，以掃把、水管等10多種工具活活打死張姓員工。但警方偵辦過程中，卻差點爆發頂罪事件。原來是謝姓負責人在犯案後，竟先跑去土地公廟拜拜，並勾串將責任全推給一名遭通緝的何姓員工，何男事後向警方投案，才發現自己險遭揹黑鍋。

檢警調查，42歲謝男承租中寮鄉1處露營區，因為環鄉道路施工，近年露營區生意時好時壞，露營區也出租雅房收取租金維持營運。遭動私刑虐打致死的47歲張男，不僅在露營區租屋居住，並在露營區內打工賺取微薄薪資。

檢警指出，謝男不滿張姓員工的工作態度，11日深夜將張男喚至露營區的福利社，再命令33歲徐男、40歲許男及24歲何男動私刑，謝嫌等4人圍毆張男，不僅拳打腳踢，甚至隨手持掃把、塑膠椅、水管、鍋子、釣竿等10多種工具毆打，直到張男倒在地上一動也不動，才知事態嚴重，12日凌晨1時許報案誆稱有人摔倒叫救護車。

其中何姓男子因為遭到通緝，擔心被警方逮捕而先落跑。警方將露營區負責人謝男帶回警局說明，謝男否認打人，辯稱當他發現張男躺在地上一動也不動，立即幫張男進行心肺復甦術，並叫員工幫忙叫救護車，其餘徐嫌等3人也都強調自己沒有動手。全將責任推何男。

何男事後擔心出事，主動向警方投案，竟然才知道自己揹了黑鍋，於是向警方和盤托出真相。4嫌均已遭檢方依傷害致死等罪嫌向南投地方法院聲押獲准。