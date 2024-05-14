政府主動找人退稅？台中市推出重購退稅3.0，今年除對最近3年有重購房地符合退稅條件、但未申請退稅的民眾寄發節稅通知書，對去年已寄發通知書，但尚未提出退稅申請的民眾，也將再重新通知，預計寄發352件，退稅金額約1,600萬餘元。

台中地方稅務局表示，民眾只須核對通知書所載的土地及房屋坐落，填寫基本資料及退稅帳號，檢附相關文件寄回稅務局，也可掃描通知書上的QR-Code行動條碼利用線上回復平台申請。

地方稅務局沈政安局長表示，現代人買房不易，如果因就業、家中人口增加、子女就學等原因，需要重新購買自用住宅時，往往要出售原有房地才有足夠的資金。

出售土地須繳納土地增值稅，為避免因繳稅降低重新購買房地的能力，民眾可利用自用住宅用地重購退稅的優惠措施減輕租稅負擔。

台中地方稅局2022年起運用資料採礦技術，從數個龐大資料庫中設定條件比對，篩選出符合退稅資格的民眾，主動寄發土地增值稅重購退稅節稅通知，輔導民眾申請退稅，已有386位民眾受惠，退稅金額達2,625萬元。