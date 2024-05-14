人體若長期發燒，千萬別輕忽！醫師江坤俊日前分享，一名37歲男子半年來反覆發燒，卻無其他症狀，直到體重下降，才趕緊就醫檢查。但從抽血、驗尿，再掃電腦斷層，幾乎「從頭到腳」檢查一遍，仍找不出原因，最後是一粒藥證實醫師推測，男子罹患了罕見的腹膜癌。

江坤俊曾在《醫師好辣》分享個案，該名37歲患者因長期發燒，雖然精神、體力不受影響，但因體重開始下降，他上網一查「可能是癌症」，嚇得掛號求診。奇怪的是，男子不論抽血、驗尿，或照X光、電腦斷層等，都找不出原因。

醫師懷疑患者被感染，一度轉診至感染科追蹤，只是2個月過去了，遲遲沒有發現，這段期間他仍反覆發燒，只好再轉診。

江坤俊開了一種「專門治腫瘤熱」的藥，患者真的一星期沒發燒；因腫瘤會分泌物質，導致體溫上升。江立即幫患者做正子掃描，發現腹膜有異狀，用腹腔鏡一看，病況已惡化，「肚子裡都是像米粒的病灶」，經化驗證實為腹膜癌第4期。