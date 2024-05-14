LINE App除聊天，還有許多便利的功能，日本一名男子表示，LINE App中最實用的功能是聊天室表情符號，很適合結束話題時使用，不怕已讀不回太失禮，貼文曝光，一票網友也直呼，聊天室表情符號幾乎每天都會用，是最強功能。

原PO日前在X平台上傳LINE聊天室表情符號截圖畫面，表示這個功能很實用，若對方傳的訊息，不知道如何回覆，又怕已讀不回很失禮，點選適合的表情，就可結束對話。

LINE推出聊天室表情符號功能，廣受用戶好評。（圖／翻攝自LINE部落格）

貼文引發不少網友回應，「我每天都用」、「真的是很實用的功能」、「右邊第3個羨慕眼神我最常用，對我的前輩也適用，真的很有幫助」、「想出這功能的人是天才。」

LINE聊天室表情符號功能於2021年8月2日登場，有6種表情符號，包括讚、愛心、開心、羨慕眼神、哭泣、驚訝等，用戶長按訊息框即可點選表情符號，「再次長按」訊息框則可更換或取消剛剛點的表情符號，對方或群組成員都不會收到相關通知，不用擔心打擾到其他人。