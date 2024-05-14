台灣近期停電事件頻傳，尤其以1個月內發生35起的桃園市最為嚴重。對此，核四廠前廠長王伯輝研判，桃園停電如此頻繁的原因，與都市發展速度快，台電相關維修人員卻不足有關。

王伯輝在12日播出的網路節目《下班瀚你聊》透露，上周台電把部分鄰近地區的員工找去支援桃園1個月，有基層員工告訴他，桃園很大，剛被調到那、了解情況後不久，就又要被調回原駐地，認為這種作法沒用、作秀。因此他呼籲台電高層，最有效的作法就是把每次跳電的原因找出來，「不要每次跳電就勾松鼠、蛇」。

王伯輝建議，台電桃園區處可以和桃園市政府共組專案小組，把近期當地停電的原因都找出來，徹底解決問題；王伯輝也提到，台電過去的編制，是每13萬戶有一個巡修班，但桃園一直發展，巡修班的人卻沒增加，在這種情況下，巡修人員光是應付事故就來不及了，根本沒時間去巡修，他呼籲台電，應勇敢地把人不夠的問題講出來。

節目主持人、資深媒體人黃暐瀚問，為什麼就是桃園一直跳電？王伯輝表示，他的理解是，桃園是個發展得很快的工業大城，但台電人員不足，因此他建議台電要加派更多人員，別照著過去桃園縣時代的編制繼續營運。