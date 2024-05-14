台股昨（13日）刷新歷史新高紀錄，最高觸及20,933.28點，收盤20857.71點同樣創下收盤新高。今（14日）台股以20835.95點開出，隨後陷入平盤震盪小漲逾25點，權值股台積電小跌4元，觸及815元。

台股昨（13日）上漲148.87點，收在20857.71點，成交值4264.01億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超139.67億。自營商賣超48.39億，投信買超29.19億，外資及陸資買超158.87億。台積電盤中一度大漲至825元，收盤漲17元收在819元，距離前高826元僅有一步之遙。

周一美股漲跌互見，道瓊下跌81.29點（或0.21%）至39431.51點，那斯達克指數小漲47.34點（或0.29%）至16388.24點，標普500指數小跌1.26點（或0.02%）至5221.42點，費城半導體小漲15.06點（或0.31%）至4823.09點，台積電ADR下殺2.85美元（或1.91%）至146.41美元。

這一波台股上漲主要靠台積電發威，手中沒有台積電的投資人，確實無法感受到台股大盤狂飆的喜悅。展望未來，工商時報報導，投信法人指出，新執政團隊選前政見對應的相關產業受市場高度關注。

包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊在內的五大信賴產業，延續六大核心戰略產業領域，受惠政策推動、資本投入，趁震盪布局核心戰略股，長線發展受期待，可望成為資金聚焦關鍵標的。