女子小萱與男子阿國（均化名）是夫妻，不料，小萱卻發現阿國與女子歡歡（化名）約會，還前往中南部旅遊，拍了許多親密的照片，2人互動極為親暱，小萱不滿2人婚外情的行為，共同侵害她的配偶法益，造成精神莫大痛苦，憤而向法院訴請歡歡賠償60萬元。

法院審理，本案之前，小萱與阿國已以20萬元成立調解。歡歡則是坦承有與阿國一同前往中南部旅遊，就小萱主張侵害配偶權之情事，她並無意見，並願意賠償10萬元。

法官考量，歡歡明知阿國是有配偶之人，竟仍以曖昧言語對話或互動、往來，以此方式維持親密男女情感關係，顯然超逾一般社交行為之不正常往來，而非社會一般通念所能容忍。

法官審酌，小萱因歡歡之行為，不法侵害基於配偶關係之人格法益，導致小萱精神受有相當之痛苦。法官認，小萱得請求精神慰撫金以20萬元為適當。依民法第280條前段規定，小萱與阿國工同發生婚外情，應平均分擔損害賠償，因此小萱得請求之慰撫金，2人應各分擔10萬元。可上訴。