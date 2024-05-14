國民黨立委徐巧芯質疑我國援助烏克蘭計畫涉嫌圖利，遭外交部告發涉嫌洩密，外交部長吳釗燮日前在社群平台Threads稱「面對無理的質疑，林北一定吵到底」等語，引發爭論。對此，前台北市副市長李永萍表示，若要聲援徐巧芯，在野黨立委要把自己認為不該加密的密件通通公開，喊話政府「我也是徐巧芯，你來告我吧」，讓案子累積到逼檢查長出面說明、形成通案，且應該要修法，把國家機密保護法的加密條件，從負面表列改為正面表列。

前立委、前台北市副市長李永萍昨（13日）在政論節目《少康戰情室》指出，外交部告徐巧芯洩密，是用位階很低的法律《文書處理手冊》，但其中有援引《國家機密保護法》的第五條，即四種情況下不可以列為國家機密，包括隱瞞行政疏失、限制或妨礙公共事業公平競爭、試圖掩蓋自然人法人團體機管的不名譽行為、拒絕或延遲公開政府資訊。而「限制或妨礙公共事業公平競爭」一項，就是徐巧芯現在的核心指控，若徐反過來提出法律訴訟，吳釗燮本人和外交部可能會有事，吳現在壓力應該非常大。

李永萍建議，藍、白立院黨團在推動藐視國會罪的同時，也應該對文書處理手冊的母法，做條文修正，把負面表列改為正面表列，也就是寫明哪些事情可以被列為國家機密，其他通通不行。否則就算通過藐視國會罪，行政院各部會就根據文書處理手冊，把資料通通加密、只要立委拿出來就去提告，國民黨跟民眾黨要加緊修法。

李永萍也當場喊話藍白立委，大家回去看所有自己認為不應該加密卻被列為密件的資料，每個人都拿出來公布，通通叫相關單位去告，這就跟過去特別費案一樣，一定要讓案子累積到逼檢察長出來開會，讓全部的檢察官做一個通案。

李永萍強調，現在修法無法朔及既往，若自己還在立法院， 會支援徐巧芯，一定會把密件拿出來公告，「我就告訴你：我也是徐巧芯，你來告我吧」，民進黨政府莫名其妙，只有用政治手法才能凸顯出他們的無恥、無能。

同台的媒體人陳鳳馨也說，她贊成這個做法，如果連立委都退縮、害怕了，真的沒有辦法期待有任何人可以監督這個機密浮濫的政府。其實也不需要把密件完整公開，只要把密件的主旨一一列出來，外界一看就知道政府有多荒謬。