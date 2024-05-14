大讚韓國瑜有守有為 李彥秀爆他私下舉動秒笑翻

今年的國會比過去都更備受注目，尤其是院長韓國瑜更成媒體關注對象。立委李彥秀近日接受《中時新聞網》節目《政風雲》專訪時透露，民進黨很不適應現在的國會型態，而韓院長扮演了一個非常重要角色；她並透露，有一次打電話給韓，結果他說「你要不要來吃水煎包，雖然我的午餐也很無聊」，讓她忍不住笑了。

「民進黨很不適應現在的國會型態」李彥秀直指，做了8年的執政黨，又是多數多贏的狀態下，完全亂了套，總召柯建銘才會講出冷血的話，民進黨應該修正執政傲慢的態度，才有機會好好的跟在野黨互動。

李彥秀認為，韓院長扮演了一個非常重要角色，這段期間好幾個民調都給予肯定，中立性、有守有為，對未來議事運作是加分。談到國民黨，她則認為，身為最大在野黨應該要努力跟民意站在一起，推動法案，民意在哪裡，國民黨就在哪裡。

不只如此，李彥秀還爆料，有一天中午突然打電話給韓院長講兩句話，結果他說「你要不要來吃水煎包，雖然我的午餐也很無聊」，聽說他現在覺得自己是一個無聊的人、不像他。李也笑說，沒有關係，只要做好韓院長角色，私底下的他還是可以很風趣，雖然也容易被操作。