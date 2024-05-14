台北市警中山分局去年迄今接獲多起報案，指綽號「王昊」、自稱天道盟太陽會一員的鄭姓幫派分子，以圍事酒店經紀、處理債務糾紛為由，多次率眾拘禁、毆打被害人，危害治安甚鉅。警方母親節當天兵分11路拘捕鄭等10名嫌犯，並查出鄭的幕後金主是綽號「小彤姐」的汪姓酒店女經紀，汪女的林姓兒子也加入幫派，母子在母親節一起落網，警局過母親節。

中山分局於於2023年間，陸續接獲多名被害人報案指，因酒店經紀合約、酒店消費債務等問題，遭王昊及旗下幫眾恐嚇、毆打、強押上車、拘禁，經報請台北地檢署指揮偵辦、長期蒐證，12日時機成熟，與南港分局、刑大偵一隊發動拘搜，緝獲王昊等10名犯嫌到案，查扣球棒、刀械、大麻吸食器和本票借據等證物。

警方查扣球棒、刀械、本票等證物。（翻攝畫面）

警方查扣跟幫派有關的證物。（翻攝畫面）

經查，31歲王昊幾年前開始混跡林森北路，常打架鬧事，目前對外自稱太陽會一員，在幾家經紀公司收保護費圍事。警方查出，王昊等人表面以經紀公司作掩護，實際為高利貸、暴力討債集團，趁被害人急需用錢時放款，再以莫須有或不存在的名目，催討高額帳款。

若被害人不從，他們即打著太陽會名號，率眾持器械毆打、強押、拘禁等方式強逼被害人交付不合理的帳款或簽立本票等，以此獲取利益，不法獲利粗估近百萬。曾有酒店經紀因旗下公關欠錢，「背鍋」被他們圍毆，甚至在酒店喝酒，都被「請」到其他包廂修理一頓。

另外他們以林森北路巷弄內一家網咖為根據地，時常帶人至網咖喬事；為樹立幫派大哥威嚴，若有小弟做錯事，他們會拿鋁棒暴打小弟的屁股，並拍攝影片殺雞儆猴。旗下小弟也跟王昊一樣，都取了「王」開頭的綽號，自稱「王字輩」。

警方更查出，王昊等人的金主，竟是48歲汪姓女經紀，汪女綽號「小彤姐」，其25歲林姓兒子也加入王昊麾下，等於母子都在同個黑幫組織。不過近來汪女與兒子因婆媳問題，關係緊張，原本沒計畫過母親節，意外因警方的掃黑，讓他們在警局相聚，無奈一起被移送。

警詢後依組織犯罪、妨害秩序、恐嚇取財、傷害、重利等罪嫌移送法辦，王昊5萬交保，其餘限制住居。中山分局重申，對暴力等違法犯罪絕不寬貸，持續對黑道幫派實施威力掃蕩檢肅，淨化治安。