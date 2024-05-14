台北市警局大同分局寧夏路派出所，日前接獲民眾報案，指稱有一名男性長者癱坐路旁，需要員警到場協助，員警獲報後迅速前往，發現老翁因不慎跌倒只好坐在路旁，員警隨即開巡邏車將他護送返家。

據了解，警員王文宏日前接獲報案，民眾指稱在寧夏路附近，有長者路倒需要警方協助，王文宏獲報後立即趕往現場，發現一名長者就坐在路邊，隨即上前關心。

經詢問，該名70多歲的長者表示，他因病導致左側肢體癱軟乏力，早上獨自用助行器慢慢走了30分鐘，才緩緩走到離家不到100公尺的早餐店用餐，返家途中卻因步履蹣跚，不慎跌倒，幸好沒有受傷。而且家人已外出工作，也不想因此麻煩家人，本想稍作休息，再慢慢走回家。

警員王文宏老翁行動不便，雖然只有區區100公尺距離，但對其是極遙遠的距離，基於關懷民眾、也擔心有再度跌倒之虞，當下便扶老翁上警車並護送返家。老翁到家後頻頻致謝，感謝警方協助，直呼「還好有管區的幫忙，不然到中午都還不能到家」。

大同警分局呼籲，家中如有長者需獨自外出時，應特別留意安全，儘量減少長輩獨自外出的情況，如需外出，應有親友在旁陪伴為佳，以降低發生危險的發生。