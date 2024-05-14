台南市佳里區海澄里一間建材製造工廠，昨天（13日）晚間近10時許發生火災，1層樓、3000平方公尺的廠房陷入火海，消防局獲報後出動各式消防、救災車輛趕往現場，經漏夜灌救後仍未熄滅，火勢已延燒11小時，上午持續冒出大量濃煙，遠在數公里外清晰可見，消防局仍持續加派人車搶救。

據了解，由於廠房內近期才剛進貨，堆放大量塑膠貨物及石化原料，火勢不斷延燒，業者也雇用三部大型怪手，將在場外堆積燜燒的原料挖開灌水。但直到清晨，仍不斷冒出大量濃煙，消防隊員也在旁布置多條水線持續射水。

由於廠內堆放易燃石化原料，消防人員到場時，現場已陷入一片火海。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市消防局勤務中心是在昨晚9點52分獲報佳里區海澄里一間建材製造工廠起火，緊急調派第三大隊佳里、西港、學甲、將軍及麻豆等消防分隊馳往灌救。

據了解，由於廠內堆放易燃石化原料，消防人員到場時，現場已陷入一片火海，為了避免擴大延燒，消防人員在周圍布水線建立防火牆圍堵，直到清晨仍持續加派人車全力灌救，起火原因尚待釐清。