據美國之音報導，一款名為「海鷗」（Seagull）的小型低價中國產電動汽車讓美國汽車製造商和政客們非常擔憂。這款車由中國汽車製造商比亞迪（BYD）去年推出，在中國的售價約為1萬2000美元，但該車駕駛性能良好，其工藝可與價格高出三倍的美國電動汽車相媲美。其短程版本車型的價格低於1萬美元，恐對美國汽車業構成巨大威脅。

報導稱，美國對進口中國汽車徵收的關稅的政策將使「海鷗」電車暫時遠離美國市場，如果進口到美國，它的售價可能會超過1萬2000美元。但是，中國產低價電動汽車的迅速出現可能會以自1970年代石油危機期間日本製造商進入市場以來，從未見過的方式撼動全球汽車行業。「比亞迪」英文字母縮寫代表「建立你的夢想」（Build Your Dreams），可能會成為美國汽車業的噩夢。

「任何不把他們當作競爭對手來關注的汽車公司，在其進入市場時都會迷失方向，」費城附近的汽車行業數據預測公司AutoForecast Solutions副總裁菲奧拉尼（Sam Fiorani）說，「比亞迪進入美國市場並非是如果，而是什麼時候的問題。」

美國政界人士和製造商已經將中國電動汽車視為嚴重威脅。拜登行政當局預計將於當地時間5月14日宣布，對從中國進口的電動汽車徵收100％的關稅，稱它們對美國的就業和國家安全構成威脅。美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing）在一篇論文中表示，政府補貼的中國電動汽車「最終可能成為美國汽車業的滅絕級事件」。

今年稍早時，特斯拉首席執行官馬斯克表示，中國的電動汽車非常好，如果沒有貿易壁壘，「它們幾乎會摧毀世界上大多數其他汽車公司。」在中國以外，電動汽車通常價格昂貴，針對的是高收入買家。但中國品牌為大眾提供了負擔得起的選擇——正如許多政府正在鼓勵從汽油車轉向應對氣候變化一樣。

報導稱，在底特律附近的一個巨大的車庫裡，一家名為Caresoft Global的公司拆開了一輛海鷗電車。這輛海鷗車是該公司的中國辦事處購買後運來美國的。通用汽車公司（General Motors）皮卡的前總工程師沃伊喬斯基（Terry Woychowski）表示，這款車是向美國汽車業吹響的「號角」，美國汽車業在設計低成本電動汽車方面落後於中國許多年。

將這輛海鷗拆解後，沃伊喬斯基表示，他想知道美國汽車製造商是否可以進行適應性調整。「為了能夠與其競爭，必須以一些激進的方式改變許多做法。」沒有一個奇跡可以解釋比亞迪如何以如此低的成本生產海鷗電車。相反，沃伊喬斯基表示，整輛車每次充電可以行駛252英里（405公里），這是「效率的演示」。

報導稱，美國勞動力成本上升是其中的一部分原因。比亞迪還可以降低成本，因為它的電池製造技術--主要是消費品中使用的磷酸鐵鋰化學電池技術，與目前大多數鋰離子電池相比，電池成本更低，但續航里程更低。沃伊喬斯基說，美國人還在學習製造更便宜的電池。

比亞迪還利用其龐大的規模（去年全球銷售了300萬輛汽車）生產許多自己的零配件，包括電動馬達、儀表板和車身，以節省成本。沃伊喬斯基發現，比亞迪在設計車輛時考慮到了成本和效率。例如，海鷗車只有一個擋風玻璃雨刷器，省去了一個電機和一個雨刷臂，節省了重量、成本和安裝勞動力。效率意味著重量的減輕，使海鷗使用更小的電池每次充電都能行駛得更遠。

沃伊喬斯基說，美國汽車製造商通常不會以這種方式設計車輛，因此產生過高的工程成本。因此，底特律需要迅速重新學習大量的設計和工程，以跟上步伐，同時擺脫一個世紀以來製造車輛的做法。

報導稱，海鷗仍然具有質感。車門能夠穩穩地關上。灰色合成皮革座椅的縫線與亮綠色的車身顏色相匹配，而這是更昂貴的汽車中常見的特徵。Caresoft測試的海鷗電車具有六個安全氣囊和電子穩定控制系統。

一名記者在一些相連的停車場短暫開車後發現，它運行安靜，在處理彎道和顛簸方面做得像更昂貴的電動汽車一樣好。加速不像其他電動汽車那樣令人頭暈目眩，而海鷗很靈活，進入高速公路不會有問題。

比亞迪將不得不修改其汽車以滿足美國的安全標準，這些標準比中國更嚴格。沃伊喬斯基說，Caresoft還沒有做過碰撞測試，但他估計這會增加幾千美元的成本。

比亞迪在四個拉丁美洲國家以約2萬1000美元的價格出售海鷗電車，也稱為海豚迷你（Dolphin Mini）。較高的價格包括運輸成本，反映了在不那麼殘酷的市場中可能比中國更高的利潤。比亞迪去年告訴美聯社，它「仍在決定是否在美國銷售汽車」。它正在考慮為墨西哥市場在墨西哥設立工廠。

該公司沒有在美國銷售汽車，主要是因為中國汽車抵達時對銷售價格徵收27.5％的關稅。川普在擔任總統時實施了巨額的關稅（25％），而且在拜登的領導下這些關稅保持不變。川普認為，拜登所支持的電動汽車的興起將使美國工廠失去工作崗位，並將工作轉移到中國。

拜登行政當局支持建立美國電動汽車製造基地的立法和政策。一些國會議員敦促拜登完全禁止進口中國汽車，包括中國公司在墨西哥製造的汽車，而這些汽車現在進入美國基本上沒有關稅。

福特首席執行官吉姆·法利（Jim Farley）見證了Caresoft對海鷗的測試和比亞迪的快速增長，尤其是在歐洲。他正在改變他的公司。他今年早些時候表示，一個小型的「臭鼬工廠」（skunkworks）團隊正在設計一種新的小型電動汽車，以降低成本和提高質量。

法利說，兩年前，中國製造商在歐洲幾乎沒有銷售任何電動汽車，但現在佔據了電動汽車市場的10％。他們很可能會出口到全球，並可能在美國銷售。福特正準備對此進行反擊。「不要認為任何事情都是理所當然的，」法利說。「本首席執行官不這樣認為。」