腸病毒疫情升溫，台北市衛生局示警，北市腸病毒進入流行期，上周（5日至11日）腸病毒門急診達1214人次就診，比前一周增加13.4％，共117班停課。衛生局提醒，各年齡都有機會感染腸病毒，但5歲以下有較高風險發展為重症。

衛生局指出，根據衛福部疾管署的監測資料，台灣4月下旬進入腸病毒流行期，總計5日至11日的腸病毒門急診達1萬7657人次，已高於流行閾值1萬1000人次，較前1周人數多出6.7％。

根據實驗室監測結果，今年腸病毒流行病毒以克沙奇A型為主，另有零星檢出A71型、及D68型病毒，感染者均為輕症；今年截至7日止，全台僅1例併發重症病例，感染克沙奇A10型。

據統計，5日至11日期間，北市校園共有117班因腸病毒群聚導致停課，比前1周103班上升13.6％。

衛生局提醒，腸病毒傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，其中5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，病程發展快速，應觀察是否有重症前兆，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快等8大病徵，應盡速送醫治療。