歐陽娜娜18歲時考進美國知名伯克利音樂學院，一度因為疫情中斷學業，直到去年8月重返校園。12日母親節當天，工作室曬出她的畢業美照，但卻有網友發現畢業典禮上，歐陽娜娜拿的並非學士學位（bachelor degree），而是一般文憑（diploma），質疑她「才女人設翻車」。對此，她親上火線做出解釋。

7分鐘的影片裡，歐陽娜娜解釋拿文憑和學位的差別，就在於有沒有選修文化課。但對自己而言，由於時間相當寶貴，生活及事業各方面也早做好規劃，才會選擇以前者為主。對於外界猜測她是成績不好、上課時長不夠、論文不及格等因素，才會只拿到文憑，她澄清絕非事實。

歐陽娜娜被發現拿的只是一般文憑並非學士學位。（圖／哈剛有撒剛頭一剛 微博）

針對網友誇大其辭指出她花了六年才拿到一般文憑（diploma），歐陽娜娜表示過程中休學3年，不過在這3年外，從2018年到現在每個學期，她對於學業都是有用心且花時間。她也強調休學那段時間，自己做了像是發專輯、上綜藝節目等有意義的事，雖然比同年齡的人晚一點畢業，不過都是「自己的選擇」，並不會因此感到羞恥。

歐陽娜娜表示相當感激有機會能選擇自己人生的道路，也得到校方師長全力支持，甚至聊到未來有機會和學校合作，幫助需要協助的國際學生。她也藉著自身經驗勉勵所有人，「人生是走山路還是走花路，都取決於你自己」，走在這條路上只要不愧對自己及不傷害別人，就沒有什麼錯。