美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日說，美國希望看到哈瑪斯被殲滅。不過，蘇利文指出，美國不認為迦薩正發生種族滅絕，但是以色列必須盡更大努力保護巴勒斯坦平民。他說，受困戰火中的巴人的處境如同「地獄」，指以色列在迦薩地帶南部城市拉法發動大規模軍事行動將是一個錯誤。

據哈瑪斯控制的迦薩地帶衛生官員稱，自去年10月7日爆發以哈戰爭至今，已造成超過3萬5000巴人死亡。

蘇利文堅稱，和平的責任落在哈瑪斯這一方，「我們不認為迦薩地帶正在發生的情況是種族滅絕。我們一再表明，我們堅決拒絕這項指控。」

蘇利文同時指出，美國總統拜登希望哈瑪斯遭打敗，但也理解巴人深陷悲慘境地。拜登以停止部分武器供應施壓以色列推遲對拉法的攻勢，遭到共和黨抨擊。與此同時，美國大學則因拜登挺以色列而出現抗議浪潮。

蘇利文也對人道援助物資車隊在迦薩北部艾瑞茲過境點（Erez）遭以色列定居者攻擊的報導，表示擔憂。蘇利文說，「援助物資卡車遭到攻擊和掠奪令人憤慨。這是完全不可接受的行為。」