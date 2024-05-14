60歲歌手黃小琥憑藉渾厚且有靈魂的唱腔聞名，更唱紅許多經典歌曲。不過直率豪邁的她，近年來卻傳出性格大變，導致她與合作多年的經紀人及工作人員翻臉；現在要做什麼，只求「老娘開心」。而對於她性情轉變的原因，有一說是她與男友分手、並受更年期影響；另一種則是傳出她北投別墅風水出問題。

根據《鏡週刊》報導，黃小琥被爆與合作多年的經紀人、團隊鬧翻，而且翻臉的程度是「相見不如懷念」。其中友人舉例，某次黃小琥赴馬來西亞演出，要求與經紀人搭不同班機，各自前往當地；以及之後到菲律賓商演時，找來認識多年的宣傳同行，但該宣傳英文不佳，黃小琥一切都得自己處理，讓她心生不滿。

由於黃小琥與團隊接二連三產生不愉快，所以有傳聞指出，是因為她年近60情緒不穩、體力不如以往，加上2021年她和交往10年的德國男友Frank分手，才讓黃小琥在心態上有所轉變。但還有一個說法，是她在北投山上的別墅「面山背海」，而這在風水上代表「少了依靠」，才導致她個性大變。

黃小琥遭傳與團隊接二連三產生不愉快。（圖／中時資料照 ）

黃小琥近幾年鮮少有公開活動，如今過自己想要的生活，但也傳出可能下半年將舉辦巡演。至於面對外界傳聞，經紀人文彥則回應：「小琥姐個性本來就比較直接，和工作人員、朋友講話都直來直往，不認識的人可能會被嚇到」，也強調黃小琥家風水好，風景很美。

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