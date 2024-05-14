美國計畫提高對電動汽車、電池和太陽能產品等中國清潔能源產品的關稅，預計將於美東時間14日宣佈。美國財政部長葉倫當地時間5月13日在被問及新徵關稅的前景時表示，北京可能會對華盛頓對中國商品加徵關稅做出「重大」回應。

美國之音報導，葉倫在接受彭博電視台（Bloomberg TV）採訪時說，「拜登總統認為，我們所做的任何事情都應該針對我們的關切，而不是泛泛而論，希望我們不會看到中國做出重大回應。但這種可能性總是有的。」

美中貿易戰期間徵收的關稅，美方正在進行審議，並且即將於近日結束，美國官方將針對是否提高對華關稅做出決定。

拜登的前任川普政府，對來自中國的約3000億美元商品加徵了關稅。此後，官員們開始進行審議，美國貿易代表被要求調查該行動推出四年後的影響。該行動於2018年首次推出。據《華爾街日報》報導，在最新舉措中，對電動汽車的徵稅預計將翻兩倍。

葉倫13日表示，她不想在拜登政府宣佈任何潛在消息之前表態。但是她強調，「總統認為，在半導體和清潔能源等戰略產業中，有美國的作用和存在至關重要。」

她補充說，這些領域將在未來幾十年內構成創造就業和國家安全的基礎，「拜登認為，我也一樣認為，在這些領域完全依賴中國是不可接受的。」

葉倫13日在華盛頓郊外的弗吉尼亞州弗雷德里克斯堡參觀一個由拜登政府資助的寬頻基礎設施項目。她對記者發表講話時表示，希望北京將美國的行動視為是「有針對性」的。

在4月上旬訪問中國期間，葉倫就中國這個世界第二大經濟體的產能過剩發出了警告，她說，這有可能讓全球市場大量充斥低於成本的商品。拜登政府擔心生產過剩可能會對開始成長的美國產業造成打擊，尤其是在綠色科技領域。

葉倫指出，中國「在先進製造業的關鍵領域實施巨額補貼」，拜登希望確保美國通過《降低通膨削減法》為支持產業而提供的激勵措施得到保護。