桃園市長張善政今起展開為期15天的市政總質詢，強碰準總統賴清德520就職典禮，張善政指出，地震不會分藍綠，過去和賴從登革熱、霸王寒流到台南大地震成「難兄難弟」，如今中央地方腳色互換，他希望帶著不分藍綠、好好做事的精神去祝賀賴清德，感謝4位議員體諒，讓他可以出席520就職典禮。

張善政說，他有接到總統府邀請電話，隨即請教議長邱奕勝如何兼顧出席520就職典禮同時也尊重議會，他已致電協調4位議員，1位願意改時間，3位同意他請假，由副市長代為備詢。

張善政分享，當你看到地震震垮的房子瓦礫堆底下有民眾，或是民眾在哭拜託趕快救出瓦礫堆下的家人，都不會想到他當初投票是給藍還是綠，只想趕快幫忙他們解決這些痛苦。

張善政說，在擔任行政院副院長及院長期間，與時任台南市長的賴清德配合，從登革熱、霸王寒流到台南大地震，他都說2人是「難兄難弟」，如今2人中央、地方角色互換，他很希望帶著「不分藍綠、好好做事」的精神去祝賀，也代表所有桃園市民給賴清德祝福，希望桃園未來在諸多建設上，中央能多多支持，他會以祝福賴清德的心情去參加就職典禮。

邱奕勝以議會大家長身分特別感謝在520當天有登記質詢的4位議員，包括民進黨的黃家齊，已經改了時間，另外無黨劉曾玉春、蘇偉恩和國民黨王仙蓮，都認為市長參加520就職典禮，可以為桃園市市民爭取更多的福祉回來，也是一件好事，所以他們也特別通融，希望張善政能夠到總統府去參加總統就職典禮，議會的質詢和開會仍照常舉行，沒有改變。