路透社今（14）日引述4名知情人士指出，美國與台灣海軍4月悄悄在西太平洋舉行演習，包括護衛艦、補給艦、支援船隻等在內，美、台雙方共約有6艘船艦參與這項為期數天的演習，演習的目標在於練習通訊、加油、補給等「基本」運作。台、美也有默契，稱這場演習為「海上巧遇」的結果。

一名消息人士透露，這項演習涉及「多個軍事資產」。

第二名消息人士指出，官方並未公開這項演習，並且定調為「計畫之外的海上相遇」（unplanned sea encounters），美台之間有默契，稱這項演習只是巧遇的結果。

該名消息人士形容，「就像我在這家餐廳吃飯，而你剛好也來這裡，然後就像我和某個人共用一張桌子」。

該名消息人士也透露，包括護衛艦、補給艦、支援船隻在內，台、美雙方共約有6艘船艦參與這項為期數天的演習，演習宗旨在於練習通訊、加油、補給等「基本」運作。

第三名消息人士評論，儘管台美海軍「意外相遇」大多只進行基本訓練，但這類演習對於確保兩軍在緊急情況下能共同行動相當重要。

該名知情人士也指出，台美兩軍還演練了包括水下搜尋目標等各種戰術演習。

我國海軍在回覆路透社的聲明中指出，為了應對海上意外情況，以及降低雙方互相「干擾」，海軍的行動「與美國推行的海上意外遭遇準則（Code for Unplanned Encounters at Sea，CUES）一致」。

聲明指出：「海軍經常與他國船隻接觸，並根據需求進行偶遇演習。」

美國國防部拒絕對此消息置評。

路透社指出，在中國大陸幾乎每天侵入台灣防空識別區以及在台灣島周邊舉行演習之際，華府與台灣近年來擴大軍事合作，不過礙於北京反對，包括訪問與訓練等台美軍事交流活動始終維持低調，而且往往不會獲得官方證實。

「海上意外遭遇準則」約於10年前制定，旨在降低海上軍事緊張，為安全速度、距離、共同通訊語言，以及船隻故障時該如何因應等提供指引。