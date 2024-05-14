維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦

美國眾議院軍事委員會主席同意了2025會計年度國防授權法案，為國防部提供8,498 億美元（近28兆台幣）資金，雖然堅守國會規定的預算上限，但違反了總統有關F-35戰機和維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦計畫的預算提案。

綜合外電13日報導，眾議院軍事委員會打算在 5 月 22日的馬拉松式全天會議期間討論這法案，成員將可提出修正案，或許能徹底改變擬議立法的狀態。

儘管國防授權法案中規定的金額只是建議，但由於國會撥款者負責制定預算，因而對重大武器計畫進行了兩項重大資金調整。首先眾議院軍事委員會為維吉尼亞級潛艦提高了10 億美元（約324億）預算，讓美國海軍能從2025會計年度起，得以採購第二艘潛艦。而星座級（Constellation class）巡防艦專案則因延遲，採購資金已被取消。

維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（USS Massachusetts，SSN-798）

此外，法案還提議，從五角大廈要求的68架F-35戰機中，削減10 架，並停止為另外10架提供資金。高級工作人員說，這在於釋出資金，讓洛克希德馬丁（Lockheed Martin）能進行必要的投資，使專案的基礎更穩固。而其中一項規定要求，得解決五角大樓獨立武器測試人員所提交，在2024年F-35「初始作戰測試與評估」（IOT&E）報告中指出的一切缺陷，並建構F-35 的「數位雙胞胎」。

一名高級幕僚說，五角大廈目前不接收 F-35，是因為洛馬在驗證與「更新技術3」（TR-3）相關的軟體上陷入掙扎，以致議員對專案感到失望。