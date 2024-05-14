一名老闆近日抱怨，有個新進女員工經常當天才打電話來請假，就算他不同意也一樣不來，每周請假1到2次導致店裡常人手不足、很困擾，想知道有什麼方法能讓她滾蛋。對此，有網友提議馬上資遣她，或是把她轉成臨時員工等。

原PO近日在臉書「爆料公社」發文，他是一名老闆，店裡有個新來的女員工到職1個多月後，經常當天打電話來請假，不給請假也不來，幾乎每個星期要請1到2天，有時候還上班到一半，說身體不舒服就走了，隔天拿診所藥單來當病假證明。

原PO說，已經跟女員工說清楚，她不適合這份工作，但她就是不離職，隔天早上又打來店裡請假，告訴她人手不夠不行，她依然直接掛斷電話。原PO說，現在已經算好薪資要她以後不用來了，但對方苦苦哀求不能沒工作，看準店家不能逼她離職，困擾有什麼方式可以讓她滾。

該貼文引起網友熱烈討論，有網友認為直接資遣她，「預告+資遣費，合法的做有什麼不能夠」、「資遣沒有很難，不要講得好像是限制太多讓你無法發資遣費」，還有人建議「砍班啊」、「這種人硬耗著不走就變臨時人員或打工的給時薪就好」、「開勸導單，紀錄下來，曠職連續3天一個月滿5天就可以掰掰了」。