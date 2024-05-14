長久以來，瑞典一直是中立國，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典重新考慮國安政策，並於今年3月正式成為北大西洋公約組織（NATO）的第32個成員國，結束超過長達2個世紀的中立國地位。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）13日說，對於戰時在瑞典領土部署核武，他持「開放態度」，卻遭對部分人士反對。

《新聞週刊》報導，克里斯特森說，和平時期不允許部署核武，但戰時情況會有所不同，「在戰爭局勢中，情況截然不同。這完全取決於會發生什麼，在絕對最壞的情況下，我們地區的民主國家最終必須擁有能抵禦以核武威脅我們的國家。」

事實上，在克里斯特森發表這番言論之前，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）4月曾說，如果北約想加強與俄羅斯接壤國的安全，波蘭要「準備好」在境內部署北約核武。

北約中擁有核武的國家是美、英和法國。然而，身為核子共享安排的一部分，其他5個北約成員國內部署了美國核武。

烏克蘭戰爭促使俄羅斯附近的北約成員國增強軍力，並加強對潛在威脅的防禦。克里斯特森說，只要俄羅斯等國擁有核武，北約國家就可以選擇取得核武，這一點很重要。

瑞典3月加入北約，與美國簽訂國防合作協議（DCA），該協議將建立更緊密的安全夥伴關係，並允許美國進入瑞典軍事基地，並存放武器。

此外，克里斯特森說，瑞典，而非美國，最終將負責做出是否允許核武出現在其領土上的最終決定。而反對使用核武的團體呼籲政府，簽署瑞典不允許在其領土放置核武的協議。