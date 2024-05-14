民眾黨主席柯文哲因在台北市長任內，處理北士科、京華城、北市萬大魚果市場「3大案」，陸續遭民眾、台北市議員告發圖利罪，台北地檢署均已分「他字案」，3案併由檢肅黑金專股檢察官林俊言偵辦，檢察官已指揮法務部廉政署北部地區調查組蒐證偵辦，目前「3大案」被告為柯文哲、前北市副市長彭振聲2人。

柯文哲因在台北市長任內將京華城土地容積率從392％提高為840％，被質疑圖利京華城，另涉北士科土地招標圖利新光人壽2案，民眾上月向北檢告發柯涉犯《貪汙治罪條例》，北檢分「他字案」，指派檢肅黑金專股檢察官林俊言偵辦，將柯文哲列為被告。

本月2日，台北市議員鍾小平質疑柯文哲放寬京華城土地容積率，疑圖利財團，向北檢告發柯文哲、前副市長彭振聲2人圖利罪。

另鍾小平、楊植斗與林杏兒3名北市議員，質疑柯文哲處理北市萬大第一果菜及漁類批發市場改建案，疑以「減項發包、後續擴充」方式，疑讓威京集團的中華工程得標，逼議會通過49億元追加預算，本月9日向北檢告發柯文哲、彭振聲2人圖利罪。

北檢收案後，已將萬大魚果市場改建案分「他字案」，併由檢察官林俊言偵處，檢方亦將指揮廉政署北調組蒐證釐清案情。

針對柯文哲遭告發的「3大案」，廉政署北調組已分「廉立案」，已陸續透過台北市政風處調閱相關會議資料及公文釐清。