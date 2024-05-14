Netflix英國影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer），連續三週蟬聯Netflix全球榜單冠軍，在台灣排行榜也穩坐前三名，在各大社群上討論度都相當高，甚至不少人認為該部影集比恐怖片更加驚悚，在《網路溫度計DailyView》歐美劇網路口碑排行榜排行第三，引起觀眾關討論度，今天就跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看《馴鹿寶貝》的介紹吧！

《馴鹿寶貝》改編自主角真實故事

《馴鹿寶貝》由英國喜劇演員理查蓋德（Richard Gadd）改編自己親身經歷的恐怖跟騷事件，故事描述一名調酒師「唐尼鄧恩」，因為一次的好意，招待了酒吧的顧客瑪莎一杯飲料後，卻遭到騷擾和跟蹤，瑪莎傳給唐尼1,071封電子郵件、350小時的語音留言、744則推文、46則臉書私訊及106頁書信的瘋狂騷擾。

其實在2019年時理查蓋德就曾將這段故事搬上舞台劇的舞台上，當時也瞬間引起討論與熱議，並讓Netflix決定將這段故事翻拍成影集，並找來韋羅尼卡托菲爾斯卡（Weronika Tofilska）和約瑟芬博納布什（Josephine Bornebusch）執導，《馴鹿寶貝》也因此而誕生。《馴鹿寶貝》不僅談到了跟蹤的恐怖行為，同時也探討到精神疾病、跨性別、性侵、虐待等議題，讓大眾對於這些議題產生關注與討論。

網友紛紛起底劇中「瑪莎」的真實身份

《馴鹿寶貝》在4月11日上線後，在各國的討論度就不斷飆升，在IMDB也有累積8.0的超高分、在《爛番茄》也拿下98%的新鮮度、83%的觀眾評論，獲得不少影迷們的狂讚，但隨著《馴鹿寶貝》爆紅後，網友們也紛紛想起底劇中「瑪莎」的真實身份。

《馴鹿寶貝》本尊現身 揚言提告

而一名來自蘇格蘭、現年58歲的菲歐娜‧哈維（Fiona Harvey）的女子自稱是「瑪莎」，並接受英國知名主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）的訪問，強調自己才是真正的受害者，並揚言不排除開告Netflix。哈維也在採訪中承認曾經對蓋德叫過「馴鹿寶貝」，郵件中也有些較誇張的用語，但她強調：「那都是開玩笑。」否認是惡意騷擾。另外哈維還稱，她對於「比她年輕且沒工作的男生，根本沒興趣」，並表示自己過去跟一名男性律師，有過一段5年感情。

哈維對此也表示，由於《馴鹿寶貝》影集上映後，讓她成為受害者，接到不少騷擾電話，她也揚言不排除對Netflix 和蓋德提告，並向蓋德表示「過好你自己的生活，找份合適的工作，我對於你的所做所為感到恐懼」。

而在這段訪談節目播出後，觀眾評價相當兩極，有網友認為可以讓大家認清恐怖跟騷犯的真面目，也有網友認為，哈維明顯可見是一名具有心理疾病的患者，讓她上節目，根本是對她的二次傷害，相當不妥，這樣是在利用哈維，賺取收視率。

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