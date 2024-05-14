據法國廣播電台報導，歐盟5月13日表示，將結束對中國公司競標羅馬尼亞太陽能發電園區的調查，因為這些公司退出了投標。今年4月3日，歐盟委員會啟動了兩項調查，調查中國參與者是否在競標總額約6.1億歐元（6.58億美元）的合同時，從補貼中過度受益。

彭博社稱，這些調查涉及羅馬尼亞一座110兆瓦的太陽能發電園區，該園區的部分資金來自歐盟。這些調查是歐盟上個月根據《外國補貼法案》啟動的。這個新的監管工具旨在防止由國家資助的公司濫用其財務實力來排擠歐盟的競爭對手。

第一個被調查的財團是由羅馬尼亞ENEVO集團和隆基綠能科技股份有限公司（Longi Solar Technologie GmbH）德國子公司組成的財團，第二個涉及中國國企上海電氣集團有限公司（Shanghai Electric Group Co）兩家子公司（上海電氣英國公司、上海電氣香港國際工程公司）。

布魯塞爾4月3日宣布，對中國太陽能企業進行調查，其中包括該行業的世界第一企業，在中歐商業關係緊張的背景下，這些企業涉嫌接受扭曲歐洲市場競爭的補貼。報導稱，歐盟內部市場委員布雷頓表示，歐盟委員會注意到隆基綠能和上海電氣退出競標，因此將結束調查。

繼汽車和鐵路之後，歐盟正在調查太陽能工業產業：這些調查是在歐盟27國尋求加強其可再生能源產業區塊，同時減少對中國風能和太陽能產品的強烈依賴之際發起的。

這些調查程序針對兩個不同的財團，是2023年中期生效的新規則的一部分，旨在防止涉嫌在歐盟招標中造成不公平競爭的第三國補貼。

第一個被鎖定的目財團標是由羅馬尼亞的Enevo集團和設廠在德國的一個中國太陽能電池製造商中國巨頭隆基股份公司的子公司組成的。第二個被鎖定調查的財團，是由同一中國國有企業集團上海電氣控股公司完全控股的兩家合併的子公司，該公司並受到中國中央的密切監管。這兩個財團是設計、建設和運營一個在羅馬尼亞的太陽能產業園區的候選者，裝機容量為110兆瓦，而且部分資金還是由歐洲基金提供補助的。