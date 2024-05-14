中國歌唱實境節目《歌手2024》今年主打以直播、不修音的方式呈現參賽者的實力，台灣歌手楊丞琳、黃宣也都宣布出演節目，但在首集中，楊丞琳唱代表作〈帶我走〉時卻表現失利，僅拿到倒數第二名，就連那英也出現忘詞、嘴抖的情況，讓網友表示兩人都是「肉眼可見的緊張」。

《歌手2024》網友瘋酸楊丞琳 IG回應「翻車」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，關於「《歌手2024》」近一個月的網路探索概念，出現了「楊丞琳」、「帶我走」、「脈搏還好嗎」、「楊丞琳回應」、「被緊張打敗了」等詞，可以發現在《歌手2024》相關的網路討論中，有不少網友在熱議「楊丞琳」相關話題。

楊丞琳在節目中選唱代表作〈帶我走〉，卻疑似因為太過緊張，出現氣不足，高音沒飆上去的情況，被網友形容是大型翻車現場，就連排名也只拿下全場倒數第二名，也遭到網友批評「怎麼可以唱的那麼難聽，這真的是專業歌手的水準嗎？」、「高音完全沒唱上去欸」、「發生了什麼事情，楊丞琳怎麼了」、「這個改編不如不要改編欸」。

節目播出後，楊丞琳也在社群平台上發文表示，「唉，被緊張打敗了，而且沒有重來的機會。只能用每一場演唱會來彌補自己的失誤和你們的期望…在家罰唱帶我走億萬遍」，並喊話希望下週的自己是享受舞台的，而不是克服緊張的自己。而網友留言問說「脈搏還好嗎？」楊丞琳也自嘲回說：「脈搏不好（一語雙關）心跳快到可以送醫」。

西洋歌手霸佔前兩名 網友笑稱「五旬老太守國門」

歌后那英則是選唱全新改編版的〈默〉，卻被網友發現疑似因為太過緊張而出現忘詞的狀況，甚至把「深海裡」唱成「深海底」，讓網友直呼「沒看過那麼緊張的那英」、「感覺緊張到嘴巴都在抖」，但那英也憑藉堅強的實力，拿下全場第三名的成績，被網友評價「雖然緊張但台風還是一樣穩」。

在首集當中共有7位歌手出戰，除了華語地區的那英、楊丞琳、二手玫瑰、汪蘇瀧、海來阿木之外，還有來自美國的香堤摩爾（Chanté Moore）以及加拿大的凡希亞（Faouzia Ouihya）兩人分別拿下前兩名，那英則是第三名。在首集中前兩名就都被西洋歌手包辦，僅剩那英佔據第三名，也讓網友們開玩笑表示根本就是「那英歷險記」，更玩起「五旬老太守國門」的梗。

韓紅、李佳薇、A-Lin請戰歌手 微博熱搜

由於西洋歌手來勢洶洶，首集壓過華語歌手，歌手們也陸續在微博上發文向《歌手2024》製作單位請求出戰，包括中國國寶級歌手韓紅發文「我是中國歌手韓紅，我請戰」，台灣歌手A-Lin也在凌晨發文：「我也想去歌手。」另外還有李佳薇、劉美麟、羅琦等人也都發文響應。

針對網路上的各種爭議和討論，《歌手2024》官方則發文回應，先是對於眾多歌手的積極響應表示感謝，並強調《歌手2024》擁有嚴謹的賽程體系和公平的競演規則，將根據歌手的檔期進行邀請，同時也重申節目的宗旨是音樂的交流，而不僅僅是勝負，表示「在這裡，贏只是歌手的一段路，迎才是音樂的目的地」。

國外兩大咖疑似將出演引網關注

12日晚上中國網友突然開始瘋傳消息，有網友發現CP查理（Charlie Puth）和亞莉安娜（Ariana Grande）的網易雲IP位置竟在湖南，因而猜測他們是否要上《歌手2024》進行踢館，讓網友相當關注，微博的相關討論閱讀量也在短時間內衝到1.2億。

但部分網友則認為消息可信度不高， IP位置應該是中國工作人員在管理才會顯示在湖南。另外也有網友指出，《歌手2024》首播時間是週五，下週確定的踢館者是台灣歌手黃宣，最快也要等到三週後才會有第2名踢館者，不太可能那麼早就到湖南，，但儘管消息未經證實，有許多觀眾已經感到相當期待與好奇。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月06日至2024年05月12日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《歌手2024》』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註)作為本分析依據。

*註 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。